Центр "Вектор" производит 500 тысяч тестов на коронавирус в неделю – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" производит 500 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса в неделю, уже создан запас в 700 тысяч тестов, сообщил РИА Новости замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

По его словам, этой мощности вполне достаточно, с запасом, чтобы проводить диагностику в стране, уточнив, что неснижаемый запас будет пополняться.

"Возможности по производству позволяют нам обеспечить необходимой диагностикой все субъекты Российской Федерации", – подчеркнул Смоленский.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.

За сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве. Общее число заболевших в столице составляет 290 человек.

Все новые заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны. Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы.

