Испанские полицейские развлекают людей на карантине песнями и танцами

В Испании сотрудники полиции развлекают местных жителей на карантине песнями и танцами, передает телеканал Москва 24.

Из-за введенного в стране карантина людям предстоит провести время дома еще как минимум две недели. Чтобы их подбодрить, полицейские останавливаются под балконами, играют на гитаре, поют песни и танцуют.

В Испании тем временем число пациентов с коронавирусом превысило 29 тысяч человек, под наблюдением врачей находится еще более 24 тысяч человек, скончались 1,8 тысячи человек, выздоровели 2,5 тысячи.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Мадриде, там насчитывается около 9,7 тысячи зараженных. Также много инфицированных наблюдается и в Каталонии – 4,7 тысячи пациентов.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России, по данным на 23 марта, зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы.

