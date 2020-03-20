Русский гид из Италии рассказала о карантине из-за коронавируса

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Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 41 тысячу человек. О том, как там соблюдается карантин, рассказала русский гид в итальянском городе Бари Мария Панфилова, ИА "НСН".
По ее словам, на юге страны ситуация немного поспокойнее. "Если в первые дни люди вывозили из магазинов большие тележки, то теперь ходят только за молоком, за яйцами и другими повседневными товарами. Конечно, все носят маски, выходят только по острой необходимости", – делится Панфилова.
Она обратила внимание, что местные жители соблюдают гигиену, носят перчатки, а также держатся на дистанции один метр.
Гид рассказала, что итальянцы поняли, насколько серьезна ситуация с коронавирусной инфекцией, однако им тяжело переносить нахождение дома, продолжающееся вторую неделю.
Власти Италии обещали компенсацию в районе 500 евро сотрудникам, которые потеряли работу из-за вируса. В их числе представители туристической отрасли, говорит россиянка. "Я, например, туристический гид и думаю, что у меня работа остановилась надолго", – заключает Панфилова.
В мире на данный момент зафиксировали свыше 200 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран. В РФ коронавирусом заразились 253 человека.
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В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах. Продолжается разработка вакцины.
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