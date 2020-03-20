Врач назвал сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, куда кладут людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, рассказал о сценариях развития ситуации с COVID-19 в России.

Медик выразил надежду, что пандемия коронавируса пойдет на спад в стране в мае – июне, если ситуация будет развиваться по "китайскому сценарию", где на протяжении нескольких дней не было выявлено новых случаев заболевания.

При этом он отметил, что если ситуация будет разворачиваться как в Италии, где число жертв коронавируса превысило 3,4 тысячи человек, пандемия пойдет на спад в лучшем случае в сентябре, передает RT.

Из-за распространения коронавируса режим повышенной готовности начал действовать на всей территории РФ. Режим предполагает целый ряд мер по профилактике распространения коронавируса.

В частности, предусматриваются ограничительные меры на массовые мероприятия, жителям рекомендовано воздержаться от поездок за границу, работодателям поручено не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.

Образовательные учреждения перевели на дистанционный режим обучения. Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Всего в мире на данный момент зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.

В России коронавирусом заразились 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах.

