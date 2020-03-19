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Сергей Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин. Об этом говорится в личном блоге мэра города.

"Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок – тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года", – заявил Собянин.

Мэр города подчеркнул, что на данный период времени колледжи должны организовать для учащихся доступ к дистанционному обучению. Он попросил преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов.

"Решение о временном закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители – федеральные министерства и ведомства", – уточнил Собянин.

Ранее мэр города подписал указ, согласно которому с 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования.

Собянин попросил родителей, дети которых не посещают школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому.

По запросам родителей в школах организуют малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 16 марта ушел на каникулы проект "Московское долголетие", чтобы обезопасить представителей старшего поколения, входящих в группу риска заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.

