С 16 марта проект "Московское долголетие" уходит на каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Занятия в рамках проекта "Московское долголетие" временно приостановлены в связи с угрозой распространения коронавируса.
Соответствующее решение указано в дополнении от 16 марта 2020 года к указу мэра Москвы Сергея Собянина "О введение режима повышенной готовности". Проект уходит на каникулы до особого распоряжения.
Ни одного случая заболевания на занятиях проекта "Московское долголетие" зарегистрировано не было.
"Несмотря на то, что ситуация с распространением вирусной инфекции далека от критической, по рекомендации врачей было принято решение объявить в проекте "Московское долголетие" каникулы. Старшее поколение в период эпидемий всегда находится в группе риска, так как с возрастом иммунная система человека ослабевает", – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, более 65% участников проекта – это москвичи в возрасте 60–75 лет, поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы минимизировать их присутствие в общественных местах и предотвратить возможность заражения различными вирусными инфекциями.
Медики рекомендуют людям старше 60 лет в период повышенной эпидемиологической ситуации находиться дома и в домашних условиях продолжать заниматься тем, чему они научились на занятиях проекта, – рисовать, изучать самостоятельно иностранные языки, заниматься физической активностью.
Кроме того, людям старшего поколения рекомендовали соблюдать режим дня, питания, чаще проветривать квартиру и мыть руки, а также избегать любых мест скопления людей и поездок на общественном транспорте.
Также в Москве закроют все школы и учреждения дополнительного образования с 21 марта по 12 апреля. Кроме того, в столице запретили проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно до 10 апреля.
В то же время рестораны в Москве пока закрывать не планируют.
В настоящий момент в городе действует режим повышенной готовности. 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с распространением коронавируса.
В настоящий момент в России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек. 20 из них были обнаружены в столице.
В Москве зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом
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