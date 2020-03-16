Строительство лечебных корпусов коронавирусного центра в ТиНАО начнется через два дня

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Возведение первых лечебных корпусов инфекционного центра в Троицком административном округе начнется через два дня. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Известно, что на участке площадью 43 гектара появится центр на 500 мест площадью около 70 тысяч квадратных метров.

"Параллельно с подготовкой площадки ведется работа по оформлению тендеров и торгов на поставку строительных материалов и узлов, а также медицинского оборудования", – заявил Бочкарев.

По его словам, на объекте, который расположен на участке за "бетонным" кольцом вблизи деревни Голохвастово, прокладывают инженерные сети.

Планируется, что через три дня там проложат газопровод и мощный электрокабель. Кроме того, здесь строят блок, необходимый для проживания врачей.

Как подчеркнул заместитель мэра, перед рабочими поставлена задачи возвести медцентр за максимально короткие сроки.

Там будут размещены приемный и лечебный блоки, реанимация и лаборатория. Заработают детское, операционное, а также родильное отделения.



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Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в декабре 2019 года. Вспышка инфекции произошла в китайском городе Ухань. ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. Сейчас в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось.

За последние сутки в России зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 – в Москве.

Помимо этого, три случая зарегистрировано в Санкт-Петербурге, один – в Московской области, три – в Самарской области, один – в Кировской области, один – в Пермском крае и еще один – в Республике Коми.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Также определен круг лиц, с которыми контактировали зараженные. Сейчас ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение.

Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 – у граждан России, двое – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Уже выздоровели и покинули больницы двое граждан КНР, один россиянин и один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные с лайнера Diamond Princess.

В Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом. С 21 марта до 12 апреля общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.