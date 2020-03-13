Роспотребнадзор призвал дезинфицировать телефоны для профилактики COVID-19

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Фото: ТАСС/John Minchillo/АР
Специалисты Роспотребнадзора указали на важность дезинфицирования мобильных телефонов с целью профилактики распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что поверхность устройства может сохранять множество бактерий.
"Как избежать инфекции? Регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно", – объяснили эксперты.
В Роспотребнадзоре отметили, что обработку следует проводить после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта. Как минимум, необходима дезинфекция в конце рабочего дня.
Кроме того, напоминается о важности тщательного промывания рук – опять же, после посещения публичных мест и, в частности, туалетов. Специалисты советуют тратить на это не менее 20 секунд, промывая все области ладони и запястья. Дополнительно рекомендуют пользоваться антисептиками и антибактериальными салфетками.
В начале марта сообщалось, что в Москве усилили меры санитарной безопасности на общественном транспорте. Применяются воздушные фильтры, поезда и салоны наземного транспорта обрабатывают спецсредствами и облучением ультрафиолетовых ламп.
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