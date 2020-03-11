В московских парках установят кварцевые облучатели для профилактики коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московских парках ежедневно дезинфицируют лестничные поручни и зрительские сиденья для профилактики коронавируса. В парки закупили бесконтактные термометры, а в местах скопления людей установят кварцевые облучатели. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

В рамках основных мер по профилактике коронавируса в столичных парках проводится регулярное проветривание и влажная уборка административных помещений, а также влажная уборка гардеробных, комнат для переодевания и прочих помещений с массовым пребыванием людей с обязательным применением дезинфицирующих средств.





пресс-служба Мосгорпарка Сотрудники парков и арендаторы дополнительно проинструктированы о соблюдении правил гигиены и дезинфекции на рабочих местах.

"В ежедневном режиме осуществляется обработка дверных ручек, зрительских сидений и лестничных поручней дезинфицирующими средствами. Усилен контроль за профилактической дезинфекцией объектов общественного питания, контроль за работой систем приточно-вытяжной вентиляции и меры по санитарному обслуживанию общественных туалетов", – добавили в учреждении.

Кроме того, парки Москвы закупили бесконтактные термометры, респираторы, облучатели-рециркуляторы и стационарные кварцевые облучатели для установки в местах с массовым скоплением людей, а также обеспечили наличие запаса дезинфицирующих средств.

Меры проводятся в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора.

Ранее Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Такие меры будут действовать до 10 апреля.

Более того, с 5 марта в столице введен режим повышенной готовности. Все граждане, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09. А при первых симптомах горожанам настоятельно рекомендуется вызвать врача на дом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.

