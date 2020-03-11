Ординаторов медицинских вузов привлекут к работе при ухудшении ситуации по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом к работе привлекут ординаторов столичных медицинских вузов, которые будут навещать горожан на дому. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава.

"Работа городских служб сконцентрирована на группах риска, в частности – гражданах, недавно приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Если ситуация все-таки будет ухудшаться, то для усиления поликлинического звена, для оказания помощи на дому к работе будут привлечены 750 ординаторов столичных медицинских вузов", – говорится в сообщении.

В Депздраве уточнили, что у них есть первичная аккредитация для работы врачами-терапевтами. Ординаторы помогут врачам в диагностике и лечении пациентов с ОРВИ на дому.

"Временная работа в поликлиниках поможет им закрепить практические навыки и профессиональный опыт, а при желании – в дальнейшем продолжить работу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что все молодые специалисты пройдут предварительное обучение.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.