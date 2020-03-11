Футбольный матч сборных Молдавии и России пройдет без зрителей из-за коронавируса

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Товарищеский матч между сборными Молдавии и России пройдет без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию футбола Молдавии.

Встреча состоится 31 марта в Кишиневе, начало – в 20:45.

Ранее министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну сообщила, что в стране временно запрещено проведение любых массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.

В Москве из-за коронавируса перенесли чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Он должен был состояться в апреле, но теперь мероприятие планируют провести летом.

Также планируется на два года перенести Олимпиаду в Токио. Об этом сообщил член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.

Из-за коронавируса московский баскетбольный клуб ЦСКА закрыл для прессы доступ в раздевалку команды и микст-зону во всех матчах.

Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.