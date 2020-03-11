Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год из-за коронавируса

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Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает перенос игр на два года из-за коронавируса оптимальным решением, сообщил член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси в интервью газете Wall Street Journal.

Такахаси выразил мнение, что финансовые издержки после отмены Олимпиады или проведения ее без зрителей будут слишком велики.

"Я не считаю возможной отмену Игр, это могла бы быть отсрочка. У Международного олимпийского комитета (МОК) были бы неприятности в случае отмены", – сказал он.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября.

Также могут перенести чемпионат Европы по скалолазанию 2020 года. Соревнование запланировано на март, но может быть перенесено на июнь в связи с распространением коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее из-за коронавируса в Москве перенесли чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Он должен был состояться в апреле, но теперь мероприятие планируют провести летом.

Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.