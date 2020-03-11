Чемпионат Европы по скалолазанию могут перенести из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чемпионат Европы по скалолазанию 2020 года, который запланирован в Москве на март, могут перенести на июнь в связи с распространением коронавирусной инфекции в Европе, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России (ФСР).

Накануне Сергей Собянин выпустил распоряжение, которое запрещает проведение в Москве до 10 апреля всех массовых мероприятий, где будет более пяти тысяч участников. После этого президент Международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколарис обратился с официальным письмом к мэру Москвы с просьбой совместными усилиями найти возможность проведения турнира в более поздние сроки.

"Рассматривается возможность переноса турнира на июнь 2020 года с сохранением статуса отборочного мероприятия к Олимпийским играм 2020 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит не подвергать спортсменов, тренеров, судей и зрителей потенциальной опасности.

Ранее из-за коронавируса в Москве перенесли чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Он должен был состояться в апреле, но теперь мероприятие планируют провести летом.

Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.