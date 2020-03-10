Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики.

По предварительным данным, вместо 13–21 апреля соревнования состоятся 13–21 июня. Как сообщает Агентство "Москва", президент федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что федерация пока не получала официального уведомления о переносе.

"Я слышал, что исполком принял решение в связи с коронавирусом, но я пока не видел. Это решение принимает европейский исполком, конечно. Такая информация сегодня прошла, но мы ждем официального подтверждения", – объяснил он.

Отменена также основная программа фестиваля "Крымская весна" на Тверской улице. На остальных участках праздник пройдет по плану. Мероприятия охватят 14 площадок, они состоятся с 14 по 22 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным на 10 марта, число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3136 человек, излечилось почти 60 тысяч заболевших. Как рассказали в

ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.

Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан же полагает, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.

5 марта Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности. С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию и другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.

9 марта стало известно, что в Москве выявили троих новых инфицированных коронавирусом. Всего в России заражены 20 человек.