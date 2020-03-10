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Культура

18:42

Фестиваль "Крымская весна" на Тверской улице отменен

город культура досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основная программа фестиваля "Крымская весна" на Тверской улице столицы отменена. Об этом сообщает ТАСС.

"На Тверской улице мероприятий фестиваля "Крымская весна" проводиться не будет. Крупные массовые мероприятия фестиваля отменяются из-за ситуации с распространением вирусных инфекций", – сказал источник в мэрии.

Решение об отмене принято только в отношении площадки на Тверской. Мероприятия фестиваля пройдут в парках и на районных площадках.

Фестиваль "Крымская весна" будет проходить в Москве с 14 по 22 марта. Всего по городу подготовлено 14 площадок. В частности, праздничные мероприятия пройдут в Парке Горького и "Зарядье".

В программу фестиваля войдут различные мастер-классы, концерты, театрализованные представления. Также на площадках проведут творческие занятия и традиционные народные игры. Кроме того, посетителей будут ждать крымские блюда и сувениры, привезенные с полуострова.

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