Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:30

Фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице на 14 площадках

город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице с 14 по 22 марта, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В этом году мероприятия проведут на 14 городских площадках. Кроме того, фестиваль пройдет и на территориях парков "Зарядье" и "Парк Горького". Проведение мероприятий запланировали на различных площадях и бульварах центра Москвы.

В программу фестиваля войдут различные мастер-классы, концерты, театрализованные представления. Также на площадках проведут творческие занятия и традиционные народные игры. Кроме того, посетителей будут ждать крымские блюда и сувениры, привезенные с полуострова.

Наиболее ярким мероприятием станет праздник на улице Тверской, запланированный на 15 марта. Там посетители смогут послушать выступления звездных исполнителей, поучаствовать в интеллектуальных играх, спортивных шоу и открытых тренировках.

Ранее стало известно, что в Москве отдадут дань акции "Час Земли". Подсветку около двух тысяч зданий отключат и сделают зеленой.

Праздничное настроение придет в столицу и в честь Международного женского дня. К празднику в Москве покажут тематические ролики на медиафасадах, а также разместят около 400 плакатов на остановках и афишах.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика