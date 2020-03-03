Фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице на 14 площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице с 14 по 22 марта, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В этом году мероприятия проведут на 14 городских площадках. Кроме того, фестиваль пройдет и на территориях парков "Зарядье" и "Парк Горького". Проведение мероприятий запланировали на различных площадях и бульварах центра Москвы.

В программу фестиваля войдут различные мастер-классы, концерты, театрализованные представления. Также на площадках проведут творческие занятия и традиционные народные игры. Кроме того, посетителей будут ждать крымские блюда и сувениры, привезенные с полуострова.

Наиболее ярким мероприятием станет праздник на улице Тверской, запланированный на 15 марта. Там посетители смогут послушать выступления звездных исполнителей, поучаствовать в интеллектуальных играх, спортивных шоу и открытых тренировках.

Ранее стало известно, что в Москве отдадут дань акции "Час Земли". Подсветку около двух тысяч зданий отключат и сделают зеленой.

Праздничное настроение придет в столицу и в честь Международного женского дня. К празднику в Москве покажут тематические ролики на медиафасадах, а также разместят около 400 плакатов на остановках и афишах.