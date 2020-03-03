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Москва 24

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Город

13:43

Подсветка зданий в Москве перед "Часом Земли" впервые станет зеленой

город экология

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перед "Часом Земли" архитектурная подсветка столичных зданий будет окрашена в зеленый цвет, сообщает РИА Новости.

В акции будет задействовано две тысячи зданий. Подсветка будет отключена и затем окрашена в тематический зеленый цвет.

Кроме того, на площадке перед главным входом на ВДНХ будет организована праздничная площадка. Акция продлится с 20:30 до 21:30, в течение этого времени подсветка нескольких десятков тысяч зданий, в том числе и культовых достопримечательностей, будет отключена.

Акция "Час Земли" призвана заставить людей задуматься о том, что они могут сделать полезного для окружающей среды.

Ранее стало известно, что главной темой акции в этом году станет лозунг "Каждый может!". Это значит, что каждый может принять участие в "Часе Земли" и внести свой вклад в сохранение природы.

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