Москва вошла в 2019 году в число городов с наименьшим уровнем концентрации выхлопных газов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва заняла 70-е место в рейтинге World Regional Capital City Ranking, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Данный список касается уровня загрязнения воздуха в городах. Главным критерием рейтинга является концентрация частиц РМ 2,5 – то есть твердых частиц пыли, золы, сажи, сульфатов и нитратов. Последнее место в списке занимает город с наименьшим загрязнением воздуха.

Москва, заняв 70-е место, стала городом, который полностью соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. В пресс-службе подчеркнули, что это результат достижений правительства в области транспортной политики.

"Снижению концентрации взвешенных частиц PM 2,5 в воздухе над Москвой также способствуют меры поддержки экологически чистого транспорта: на пять лет отменен транспортный налог на электрокары. На сегодняшний день по дорогам столицы уже курсируют несколько сотен электробусов, электромобили внедряются в каршеринг, растет число частных электромобилей", – рассказали в пресс-службе.

Москва улучшила свои позиции в рейтинге на 17 пунктов. Экологическая обстановка в столице находится на уровне таких городов, как Берлин, Стокгольм и Хельсинки.

20 февраля стало известно, что в Москве планируют установить новые станции экомониторинга для контроля качества воздуха. Кроме того, 15 станций разместят в Московской области.

Также в столице 13 февраля ввели круглосуточный мониторинг радиации.