Новые станции экомониторинга качества воздуха установят в столице в 2021 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Новые станции экомониторинга для контроля качества воздуха могут появиться в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по межпарламентскому сотрудничеству Людмилу Стебенкову.

Она пояснила, что сейчас они находятся на стадии подписания соответствующего соглашения. По ее прогнозам, новые станции появятся в столичном регионе не позднее 2021 года.

Стебенкова также отмечала, что только около 15 станций планируют разместить в Подмосковье. В настоящий момент готовится соглашение между Москвой и областью на размещение этих станций.

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбаческий ранее сообщил, что за последние 10 лет качество воздуха в целом по Москве улучшилось в два раза.

Он отмечал, что город будет и дальше добиваться снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. По его словам, к 2030 году планируют сократить выбросы почти на треть.

Сейчас за состоянием воздуха следят сотрудники Мосэкомониторинга. В их распоряжении находятся современные стационарные и передвижные лаборатории.

