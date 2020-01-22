Эксперт рассказал об адаптации человечества к изменениям климата

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Человечеству придется адаптироваться к происходящим в мире климатическим изменениям. Этот процесс неизбежен и так или иначе затронет каждого жителя Земли. Об этом рассказал сотрудник лаборатории теории климата института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский, как сообщает RT.

По словам специалиста, современный климат зависит от множества факторов, включая антропогенный.

"На глобальный климат могут влиять различные факторы: изменение солнечной и вулканической активности, глобальная перестройка экосистем, параметры земной орбиты, падения крупных метеоритов, наконец", – объяснил Чернокульский.

Эксперт отметил, что первые доказательства причастности человека к изменениям климата появились еще в середине XX века. Об этом свидетельствовали наблюдения обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях. Специалисты фиксировали быстрорастущую концентрацию углекислого газа в атмосфере. Современное же потепление может быть объяснено с учетом сжигания ископаемого топлива.

Говоря об адаптации людей к изменениям, Александр Чернокульский предупредил о неизбежности климатической миграции. Данная тенденция будет напрямую связана с затоплением островных государств или территорий.

С точки зрения России изменения климата специалист называет скорее положительными. Это касается в первую очередь сельского хозяйства в определенных регионах. При этом наилучшим вариантом реагирования на сложившуюся в мире ситуацию климатолог считает разработку методики для сравнения плюсов и минусов.

Ранее в Росгидромете прокомментировали возможность таяния ледников в Антарктиде. По словам советника руководителя организации, толщина льда на континенте существенно не меняется. Более того, в силу климатических особенностей региона выпадающий снег уплотняет поверхность Антарктиды.

