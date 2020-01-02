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Общество

01:58

Москва перешла на раздельный сбор мусора

общество город экология

Фото: depositphotos/stokkete

В Москве стартовала программа раздельного сбора отходов, передает портал мэра и правительства столицы. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие – для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые – для всех остальных отходов.

Если отходы сортировать, то объемы захоронения сократятся, а доля вторичной переработки увеличится. Ранее до 88 процентов отходов вывозили на полигоны. Для вторичной переработки важно, чтобы бумага, пластик, стекло и металл оставались сухими и чистыми, – этого можно добиться благодаря сортировке.

После вывоза отходы попадут на досортировку, где пройдут дополнительную очистку. Затем мусор отпрессуют, а после – отправят на предприятия вторичной переработки. Из переработанных отходов делают канцелярскую и туалетную бумагу, строительные материалы, стеклянные бутылки и другое.

Ранее сообщалось, что Минприроды внесло в правительство поправки, предполагающие введение сниженных тарифов для граждан, сортирующих мусор. Ведомство также планирует представить поправки, освобождающие от НДФЛ деньги, получаемые гражданами за сдачу вторсырья.

По полочкам. Все, что нужно знать о раздельном сборе мусора

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