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Наука

04:56

Комнатные растения признали неспособными очищать воздух

наука экология

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Ученые из Дрексельского университета в США выяснили, что убеждение о влиянии растений на микроклимат помещений не соответствуют действительности.

В издании Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology утверждается, что обычная вентиляция очищает воздух гораздо эффективнее, чем растения. Причиной рождения мифа об очищающей силе растений стал эксперимент 1989 года, когда специалисты NASA искали способы обезопасить быт астронавтов.

Растения, как оказалось, отлично удаляли из воздуха на Международной космической станции различные радиоактивные элементы, которые могут вызывать рак. Выяснилось, что эксперименты проводились в лабораторных камерах с изолированной средой, имеющей мало общего с атмосферой квартир, домов или офисов, передает News.ru.

Обзор исследований помог узнать, что рассеивание в тестовых помещениях протекало на порядки медленнее обычной скорости воздухообмена. Растения при этом на качество воздуха влияли незначительно. Для эффективной очистки комнатного воздуха потребовалось бы от ста до тысячи цветов на один квадратный метр.

В британском научном журнале Royal Society Open Science ранее опубликовали результаты исследования американских ученых о стереотипе "одиноких кошатниц", страдающих от депрессии и переживаний, связанных с близкими отношениями.

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