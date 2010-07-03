Пользу каннабиса при психических расстройствах признали мифом

Фото: depositphotos/kwest

Применение каннабиса в медицинских целях, в том числе для терапии психических заболеваний, признали мифом. Специалисты сделали такой вывод на основе прошлых исследований, сообщает "Мир 24".

По мнению ученых Университета Нового Южного Уэльса, применение каннабиса может ухудшить состояние пациента. Чтобы определить плюсы и минусы применения средства, они проанализировали данные 83 исследований за 40 лет. За основу были взяты случаи лечения каннабисом депрессии, тревожных расстройств, синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Ученые пришли к выводу, что применение растительного средства приводило к увеличению риска развития острых психотических симптомов, усиливал депрессию и тревогу. У молодых людей даже развивалась зависимость. Положительные симптомы также имелись, но были незначительными. Также не было доказано, что состояние пациентов улучшалось именно благодаря каннабису.

В России каннабис, смола каннабиса, а также экстракты и настойки включены в список "Особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен". Производство, сбыт и пересылка таких веществ карается по закону.

Ранее стало известно, что новосибирские ученые из Института цитологии и генетики создали генетическую конструкцию, которая подавляет работу клеток мозга, отвечающих за развитие депрессии.