Российские ученые создали вирус от депрессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики создали генетическую конструкцию, которая подавляет работу клеток мозга, отвечающих за развитие депрессии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Сибирского отделения РАН.

При исследовании условий развития депрессии специалисты обратили внимание на серотониновую систему мозга, в которую входят различные рецепторы. Особый интерес вызвал рецептор седьмого типа. Считается, что при определенных обстоятельствах он способен блокировать выработку серотонина, что может провоцировать развитие депрессии.

Ученые создали короткую ДНК с геном, кодирующим седьмой рецептор, сцепленный с особым белком. Таким образом собирался вирус, который затем вводился в средний мозг мышей.

Тесты показали, что грызуны стали реже демонстрировать депрессивное поведение. Полученные результаты открывают широкие перспективы для разработки новых подходов в коррекции депрессивных расстройств, уверены специалисты.

Ранее международная группа ученых открыла механизм, делающий раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии.

