Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

11:41

Российские ученые создали вирус от депрессии

наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики создали генетическую конструкцию, которая подавляет работу клеток мозга, отвечающих за развитие депрессии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Сибирского отделения РАН.

При исследовании условий развития депрессии специалисты обратили внимание на серотониновую систему мозга, в которую входят различные рецепторы. Особый интерес вызвал рецептор седьмого типа. Считается, что при определенных обстоятельствах он способен блокировать выработку серотонина, что может провоцировать развитие депрессии.

Ученые создали короткую ДНК с геном, кодирующим седьмой рецептор, сцепленный с особым белком. Таким образом собирался вирус, который затем вводился в средний мозг мышей.

Тесты показали, что грызуны стали реже демонстрировать депрессивное поведение. Полученные результаты открывают широкие перспективы для разработки новых подходов в коррекции депрессивных расстройств, уверены специалисты.

Ранее международная группа ученых открыла механизм, делающий раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика