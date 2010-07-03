Найден способ поддержания кровообращения у детей с пороком сердца

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Ученые из Института биомедицинских систем Национального исследовательского университета МИЭТ совместно с коллегами из Сеченовского университета и кардиохирургами Левенского католического университета (Бельгия) нашли способ поддержания кровообращения у детей, которые страдают пороком сердца. Специалисты создали биотехническую систему, соединяющую вены с артериями.

Прибор представляет собой роторный насос, который обеспечивает дополнительный напор крови, сообщает RT. По мнению ученых, система является альтернативой трансплантации.

Обычно после выявления порока сердца детям делают сложную операцию, при которой кровь из вен направляют непосредственно в легочные артерии, обходя правое предсердие. Однако такая процедура имеет минусы – желудочек и легочные вены перегружаются, а из-за этого развивается сердечная недостаточность.

В ходе работы ученые нашли форму так называемого кавопульмонального соединения, которая позволяет при небольших гидравлических потерях равномерно распределять кровь по легочным артериям, при этом уменьшая разрушение эритроцитов и снижая нагрузку на единственный желудочек.

Специалисты уверены, что реализация этого проекта повысит продолжительность и качество жизни пациентов с недоразвитыми желудочками сердца или даже с отсутствием одного из желудочков.

Ранее сообщалось, что врачи Морозовской детской городской клинической больницы спасли новорожденную девочку с тетрадой Фалло. Также врачи обнаружили у нее врожденное отсутствие клапана легочной артерии и атрезию устья левой легочной артерии.

С пациенткой рентгенохирурги работали около двух часов. По словам врача отделения экстренной кардиохирургии и интервенциональной кардиологии Морозовской ДГКБ Манолиса Пурсанова, когда ребенок оказался в операционной, артериальный проток уже не функционировал. Однако после хирургических манипуляций кровоснабжение всего легкого было сохранено.

