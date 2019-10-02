Школьник из Новосибирска изобрел стул, поддерживающий осанку

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Ученик гимназии № 4 в Новосибирске Никита Ильтяков изобрел стул, который помогает сформировать правильную осанку. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.

Устройство оборудовано специальными датчиками и крепится к обычному школьному стулу. Изобретение анализирует 3D-модель и, если фиксирует неправильное положение, передает вибросигнал. Информация об осанке сидящего ученика передается в распоряжение учителя и родителей школьника.



Как сообщили в министерстве просвещения РФ, на время умные стулья с новым механизмом установили в кабинете для детей с особенностями развития в новосибирской гимназии № 4. В дальнейшем разработку могут применить и на других классах.

Юный изобретатель увлекается робототехникой и ранее уже создал систему автоматического полива растений и устройство для контроля освещения и температуры на рабочем месте.

Ученые Томского политехнического университета ранее разработали мобильные водоочистные комплексы. Новая технология позволяет сократить потребление электроэнергии и воды, а потому более экологична.