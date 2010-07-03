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Москва 24

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Общество

04:28

Школу с IT-полигоном построят в Москве

город общество образование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Покровское-Стрешнево построят школу с IT-полигоном, на котором будут работать с моделями современной электроники и робототехники.

Кроме того, в блоке для дополнительного образования разместятся кинофотостудия и помещения для кружков (шахматы, театральное искусство, краеведение).

В блоке основной и средней школы разместят классы естественных наук с зонами для практических занятий, изучения иностранного языка и информатики.

Для уроков физкультуры предусмотрены спортивный и гимнастический залы с душевыми, а также футбольное поле. Также появится актовый зал на 660 мест.

Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1100 мест. В здании будут помещения для 44 классов. При этом прилегающую территорию озеленят.

Ученики инженерных классов ранее представили более тысячи изобретений на конференции в Национальном исследовательском университете "МЭИ".

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