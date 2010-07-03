Школьники представили свои изобретения на конференции "Инженеры будущего"

В Национальном исследовательском университете "МЭИ" завершилась городская научно-практическая конференция "Инженеры будущего". На мероприятии ученики инженерных классов показали более тысячи изобретений, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы юных инженеров в области физики, химии, робототехники, приборостроения, 3D-проектирования и информационных технологий оценивали представители профильных предприятий и преподаватели технических вузов.
Восьмиклассники школы № 1747 Денис Совцов, Дарья Андрющенко и Глеб Мин представили гибридный летательный аппарат, который поднимается в небо с помощью гелия. Аппарат способен находиться в воздухе сутками за счет низкого энергопотребления.
Ученики школы № 2045 Федор Шкурган и Виктория Шамонская изобрели перчатку-поводырь для людей с нарушениями зрения. Встроенные в нее датчики помогают незрячим ориентироваться в пространстве. Перчатка питается от автономного портативного аккумулятора.
Метаматериал, который делает предметы невидимыми для радиолокаторов, представили воспитанники школы № 2127 Сергей Муравьев, Виктория Поседкина и Даниил Турбин под руководством преподавателя кружка "Физика невидимости" Марии Кожокарь и доцента НИТУ "МИСиС" Алексея Башарина.
Ранее ученик восьмого класса одной из столичных школ Руслан Габдрахманов стал призером инновационной конференции "От атома до галактики – 2019". Школьник получил награду за изобретение футболки с зарядкой для гаджетов.
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