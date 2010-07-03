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18:08

Московский школьник разработал футболку для зарядки гаджетов

технологии образование дети

18:08

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученик восьмого класса одной из столичных школ Руслан Габдрахманов стал призером инновационной конференции "От атома до галактики – 2019". Школьник получил награду за изобретение футболки с зарядкой для гаджетов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Габдрахманова, его семья любит путешествовать, а заряжать гаджеты в походных условиях не всегда получается.

"Я посоветовался с моим научным руководителем Жанной Владиславовной Чопоровой, прочитал о существующих зарядных устройствах, и мы решили создать гибкий проводящий элемент на текстильном материале для зарядки аккумулятора от солнечной батареи", – сказал он.

Восьмиклассник отметил, что работа была непростая, но задуманное удалось воплотить в жизнь.

Батарея соединена с аккумулятором гибкими проводами, нанесенными на футболку. При этом ее можно стирать.

Также Габдрахманов побеждал в конкурсе "Гениальные мысли" в рамках всероссийской олимпиады "Нанотехнологии – прорыв в будущее" и на ежегодной научно-практической конференции школьников Московского центра автомобильно-дорожного образования.

Кроме того, восьмиклассник занял первое место в школьной секции на конференции Дней науки в Национальном исследовательском технологическом университете.

Ранее сообщалось, что ученики школы № 1252 имени Сервантеса разработали и собрали беспилотный аппарат для наблюдения за городской флорой и фауной.

Беспилотник способен перемещается по воздуху и под водой, при этом с помощью камер он мониторит экологическую обстановку. Школьники протестировали изобретение в Москве-реке.

Изобретение восьмиклассников заняло первое место на конкурсе инженерных проектов "3D-бум".

технологии образование дети

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