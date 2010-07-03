Столичные школьники создали беспилотник для наблюдения за природой

Ученики школы № 1252 имени Сервантеса разработали и собрали беспилотный аппарат для наблюдения за городской флорой и фауной, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Беспилотник способен перемещается по воздуху и под водой, при этом с помощью камер он мониторит экологическую обстановку. Школьники протестировали изобретение в Москве-реке.
Им уже удалось выяснить, что в столичной реке до сих пор можно встретить краснокнижные водоросли, а это значит, что вода в городских водоемах относительно чистая. В будущем школьники планируют использовать аппарат для наблюдения за птицами.
Изобретение восьмиклассников заняло первое место на конкурсе инженерных проектов "3D-бум". За это они получили сертификаты, дающие дополнительные пять баллов к ЕГЭ при поступлении в Московский авиационный институт.
Ранее сообщалось, что на Всероссийской олимпиаде школьников 2018 года московские ученики впервые взяли более половины дипломов победителей. Победителями и призерами Всероссийской олимпиады стали 906 московских школьников, и это 39,7% от общего числа дипломов.
В 2018 году лидеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады представляли 227 столичных школ (более 40% от всех образовательных учреждений Москвы). В 2010 году победителями и призерами заключительного этапа были ученики только 74 школ.
Международные исследования показали, что уровень школьного образования в столице один из самых высоких в мире. Согласно международной программе PISA, по уровню читательской и математической грамотности школьники Москвы входят в топ-6 в мире. По уровню читательской грамотности московские четвероклассники первые в мире.
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