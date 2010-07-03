Московские школьники взяли более половины дипломов Всероссийской олимпиады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Всероссийской олимпиаде школьников 2018 года московские ученики впервые взяли более половины дипломов победителей. Об этом успехе сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента образования Исаака Калину.

Он рассказал об итогах реализации программы "Столичное образование" в 2018 году. Победителями и призерами всероссийской олимпиады стали 906 московских школьников, и это 39,7% от общего числа дипломов.

В 2018 году лидеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады представляли 227 столичных школ (более 40% от всех образовательных учреждений Москвы). В 2010 году победителями и призерами заключительного этапа были ученики только 74 школ.

Как отмечает портал мэра, международные исследования показали, что уровень школьного образования в столице – один из самых высоких в мире. Согласно международной программе PISA, по уровню читательской и математической грамотности школьники Москвы входят в топ-6 в мире. По уровню читательской грамотности московские четвероклассники – первые в мире.

Также высокие результаты московские школьники демонстрируют на международных предметных олимпиадах. В 2018 году московские школьники завоевали на таких интеллектуальных состязаниях 13 золотых и 9 серебряных медалей.