Модель, философ, экономист – о том, почему они бросили офис и пошли в школу

Еще несколько лет назад они строили успешную карьеру в далеких от образования отраслях. Перспективные должности, стабильный график, путешествия – все, кроме одного: смысла. Сегодня они несут ответственность за десятки детей, у них почти нет времени на себя, но они, все как одна, с улыбкой говорят: "Это призвание". Москва 24 поговорила с бывшими моделью, менеджером по рекламе и руководителем отдела качества холдинга одежды о том, почему они вернулись в школу в новом статусе – в статусе учителей.

Наталья Шерешик, променяла рекламу на знания

Фото: предоставлено героиней материала

По образованию я философ, окончила Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. О том, чтобы пойти работать в школу, я не думала никогда. Я знала, что это очень нелегкий труд. Но мне не хотелось в школу не из-за этого, а просто потому, что я думала о другом и видела себя в другом. После университета я работала мерчендайзером, затем менеджером по рекламе. Мне нравилась эта сфера, она приносила неплохой и стабильный доход, но главное – на тот момент она была перспективной, я видела себя в ней, там было много возможностей для развития. По крайней мере мне так тогда казалось. Но через два года я почувствовала, что хочу чего-то нового, больше разнообразия, и стала изредка брать учеников на репетиторство по обществознанию. Параллельно погружалась в области предмета, с которыми была хуже знакома, и открывала его заново. Я сконцентрировалась на детишках, помогала им подтянуть школьную программу и готовила к ЕГЭ, реклама отходила на второй план.

Тем не менее мысль уйти в школу с головой меня так и не посещала, а себя в качестве педагога я не видела. Но чем больше я работала с детьми, чем больше погружалась в предмет, тем сильнее меня влекла педагогика. Я начала читать о ней, разбираться в тонкостях, она мне стала по-настоящему интересна. И я поймала себя на мысли, что я просто обязана делиться своими знаниями с как можно большим количеством детей. Это было через семь лет после окончания вуза, такой переломный момент.



Наталья Шерешик Учитель обществознания школы № 827, Москва Я понимала, что в целом меня все устраивает, но я хочу чего-то большего, хочу что-то поменять, хочу передавать знания и видеть смысл в каждом дне. Я решила попробовать, это был в какой-то степени риск, потому что работа в школе – это колоссальная ответственность: за каждое слово, за детей, за то, как ты выглядишь, какой образ несешь, даже за то, как ты думаешь, ведь дети считывают все.

Моя первая школа – это один из омских лицеев. Я проработала там год и очень благодарна всему коллективу. Но, к сожалению, работа учителем в регионах соответствует всем грустным стереотипам об этой профессии: ощущение, что все замерло на уровне 20-30-летней давности, зарплаты, соответственно, тоже, о престиже профессии речи не идет. Многие до сих пор считают, что в школе работают те, кто ничего не добился. В Москве же профессия учителя возведена в ранг значимых, здесь этот труд ценен и по достоинству оценен. В столице много молодых педагогов, поэтому как-то больше динамики, а отношения с учениками строятся по модели "субъект-субъект", базис которой осознание, что каждый участник – личность.

В Москве работать в школу попасть не так легко: меня удивило, что сначала какое-то время школы даже не просматривали мое резюме либо просматривали, но не откликались. Но я рада, что мы с моей 827-ой нашли друг друга. Я работаю там уже третий год и преподаю историю, обществознание, экономику, право, а с этого учебного года еще и основы финансовой грамотности.



Наталья Шерешик Учитель обществознания школы №827 Спустя два года работы в школе пришло осознание того, что мы делаем важное, осмысленное, большое дело. Мы ответственны за воспитание и становление нового поколения, мы делаем детей лучше, и это чувство с каждым годом только усиливается.

Моя школа очень, просто разительно отличается от той, в которой учились мы. Развитие технологий, систем коммуникаций привели к тому, что между учителем и учеником абсолютно нет никакого бартера и дистанции. Учитель и ученик рядом 24 на 7, ребенок может зайти в соцсети или в поисковик и узнать все об учителе. Педагог перестал быть кем-то, кто выше на ступень. Благодаря новым технологиям изменилась и система обучения, в Москве мы работаем с МЭШ, где есть база различных уроков, но все же живого учителя не заменит ничто. Это наставник, который может поделиться опытом, причем и жизненным в том числе, может подсказать, как лучше поступить в этой ситуации, дать оценочные суждения, если его попросят, социальному событию. Учитель должен быть правильным: в соцсетях, в школе, на отдыхе, в свободное время. Это образец, ты не можешь допускать ошибок. А учитель московской школы – это педагог с большой буквы, это профессионал, который не имеет права на промахи. Промахи и оплошности не прощаются.

Мы должны быть готовы к высоким профессиональным, моральным и этическим планкам. Если это удается, то с родителями и учениками выстраиваются теплые взаимоотношения. У меня же, возможно, в силу не такой большой разницы в возрасте и с родителями, и с учениками сложилась такая комфортная среда, где я понимаю, о чем говорят и одни, и другие. От этого выигрывают все, потому что идеальный и успешный учитель идет в ногу со временем и знает обо всем, что происходит вокруг. Я теперь очень трепетно отношусь к труду педагогов, вспоминая тех, кто учил меня. Когда я прочувствовала на себе, что такое отдаваться работе, у меня проснулось просто огромное уважение ко всем моим педагогам. Эта профессия занимает всю тебя, у меня почти нет времени на себя, на семью, десять месяцев я полностью погружена в образовательный процесс. Закончились уроки – думаешь, как приготовить уроки на следующий день, проверить тетради, параллельно идут олимпиады, которые ты проверяешь и составляешь, а еще хочется успевать на курсы повышения квалификации и так далее.

Я засыпаю и просыпаюсь с мыслью о школе даже в выходной. Всегда есть мелкие невыполненные задачи, трудности, звонки или смс от родителей. И, пожалуй, это самый существенный минус профессии. Хотя это не профессия, это – мое призвание. И лучшее, что может учитель, это быть идеалом, образцом для подражания и примером для своих детей. И когда я вижу хоть маленький, но прогресс, когда я вижу высокие баллы на независимых диагностиках, когда я вижу понимание и интерес в глазах, я понимаю, что все не зря. И самая большая благодарность для меня – это когда через два, три года ко мне приходят ученики и говорят: "Спасибо, вы помогли нам стать тем, кто мы есть, выбрать верную профессию и нужный путь!"

Анастасия Маргасова, променяла подиум на указку

Фото: предоставлено героиней материала

Я преподаю английский язык в сельской школе, хотя училась в Удмуртском государственном университете на "Экономике и управлении на предприятии нефтяной и газовой промышленности" и параллельно – на переводчика. Внешние данные позволили мне подрабатывать моделью, когда я была студенткой, но увлечение переросло в работу – моделью я проработала пять лет. Я отдавала себе отчет, что это не навсегда, но мне очень нравилось путешествовать благодаря контрактам, к тому же это хороший доход и возможность подтянуть английский. В свободное время я делала украшения на заказ, но потом меня потянуло в более земные и стабильные сферы. Я решила завязать с модельным бизнесом и устроилась администратором в салон красоты, а когда захотелось чего-то посерьезнее –

решила попробовать себя в бюджетной сфере: год была помощницей зама главы администрации района, а потом инженером там же.

Но если честно, с самого детства мечтала стать учителем. Помню, когда другие дети играли в дочки-матери, я сооружала что-то типа школьной доски и с умным видом "вела уроки": обычно моей "жертвой" был младший брат. В период моих частых смен работ и поисков себя я занималась с племянником-третьеклассником и помогала ему делать домашние задания. Благодаря ему я и осознала, что просто должна идти работать в школу. В сельской местности проблем с вакансиями нет, учителя английского оторвут с руками и ногами, но все равно мне пришлось сначала пройти профессиональную переподготовку. Когда дело было сделано, мне позвонили из Управления образования и предложили несколько школ на выбор: выбрала школу, в которой меньше учеников, так как опыта преподавания на тот момент у меня не было.





Анастасия Маргасова Учитель английского языка в сельской школе Первое время мне было очень тяжело и страшно, я боялась, что у меня ничего не выйдет, что я все делаю не так. Но прошло полгода – и я увидела первые результаты, первые продвижения и победы. А еще я осознала, как много детей нуждаются в простом внимании, в заботе и ласке. И когда ко мне на перемене застенчиво заходит какой-нибудь шкода из младших классов и просто обнимает, я понимаю, что делаю все же чуточку больше, чем просто преподаю иностранный язык.

Однажды на уроке один ученик спросил у меня, правда ли, что я закончила нефтяной факультет, а после этого работала за границей? Получив утвердительный ответ, он очень удивленно спросил: "И что же вы забыли в школе?" Сейчас уважением пользуются те профессии, благодаря которым можно хорошо заработать: каждый второй школьник мечтает стать популярным блогером или хотя бы выиграть миллион. К сожалению, особым авторитетом профессия учителя не пользуется, но, во-первых, я надеюсь, что все изменится, а во-вторых, может быть, в крупных городах все иначе. Но вот интересно: профессия не престижна, но каждое утро толпа малышей виснет на мне, когда я пытаюсь протиснуться в двери школы.

Мне очень нравится, что каждый новый день не похож на предыдущий. В школе жизнь не стоит на месте. Благодаря детям я знаю о существовании популярных корейских групп, что такое сквиш, "флексить" и еще кучу современных слов. Из трудностей – очень много бумажной работы, порой какие-то данные нужно подготовить вот прямо сейчас, неважно, что уже десять вечера. И, конечно, большая ответственность. Классный руководитель несет ответственность вообще за все. Иногда это давит и даже немного пугает. Мне жаль, что зарплата учителя не соизмерима с объемом труда. Если зайти на сайт Центра занятости нашего региона, то сразу после строк "требуется уборщица без опыта работы, график 5/2, зарплата 12000 рублей" идет строка "требуется учитель первой категории, 6/1, зарплата 12000". Но согласитесь, это абсолютно разная ответственность! Труд учителя приравняли к труду техперсонала (не в обиду последних будет сказано). Можно ли при таком раскладе пользоваться уважением?

Учителей любят за разное: кого-то за доброту, кого-то за подачу материала, кто-то привлекает чувством юмора, кто-то – строгостью. Но ни разу я не видела уважения к учителю, который не знает свой предмет. Еще я считаю важным сохранять образ учителя перед детьми. Да, педагог тоже человек, но если ты идешь работать в школу, нужно соответствовать профессии. При устройстве на работу я закрыла все аккаунты, завела новые и не выкладываю личные фото в публичное пространство. Это мелочи, потому что когда муж встречает меня с работы, он говорит, что у меня улыбка до ушей. Дети заряжают позитивом. Из офиса с улыбкой я выходила только в отпуск и после увольнения. Конечно, в офисе меньше нервотрепки и стрессов, а рабочий день строго регламентирован. Но лично я чувствую себя бесполезной на таком рабочем месте. Поэтому я никогда не вернусь к тому, что называется "нормальной работой".

Ирина Кораблева, променяла карьеру управленца на миссию

Фото: предоставлено героиней материала

Я была руководителем группы управления качества одного известного холдинга одежды. У меня была ответственная должность, люди в подчинении и иллюзия власти: выездные инспекции на пунктах производства присылали отчеты о проверке, по которым наш отдел принимал решения по качеству изделий и соответствия упаковке о разрешении на отгрузку. Все спорные ситуации решала я. Кроме непосредственно менеджмента и управления подчиненными, много работала с отчетностью: Excel таблицы, сводные по ключевым показателям, срезы, процентные соотношения, прогнозы, а еще составляла документацию и регламенты работы. Все, к чему я как сотрудник стремилась, – поднять уровень качества продукции и контролировать, чтобы оно улучшалось. А как руководителя отдела – снизить трудозатраты, автоматизировать, где это возможно. Как говорится, ничего личного – только бизнес.

Я с самого детства знала о профессии учителя все "изнутри", вернее, ту часть работы (планы уроков, проверки тетрадей, создание тестовых и контрольных работ, сценарии мероприятий), которую не видят ни родители, ни другие дети. Моя бабушка работала учителем физической культуры, моя мама работает учителем русского языка и литературы, истории, географии, но я не планировала идти по их стопам. Отдав дань генам, я поступила в педагогический университет, но на факультет иностранных языков: надеясь, что это станет моим пропуском в интересную и обеспеченную жизнь, а не в школу. Так и случилось. После университета я работала только в международных компаниях, где было много практики иностранных языков (переводы, встречи, заказы, стажировки, командировки).

Постепенно международные компании стали приглашать меньше иностранных сотрудников, поэтому отпала необходимость в английском и французском. То, чем я очень гордилась, например, "fluent english" постепенно терялся, "parler français couramment" тоже получалось с заминками. Для меня это было очень печальным, поэтому предложение о педагогической деятельности в школе стало спасением от этих переживаний, хотя настоящее понимание того, что это "мое", появилось только спустя полгода трудоемкой, полноценной 24-часовой работы.



Ирина Кораблева Учитель английского и французского языков школы № 2073, Москва В какой-то момент я почувствовала мой предел работы в офисе. Мне надоели отчеты Excel, надоела работа с компьютером, угнетало отсутствие творческой составляющей. Я быстро добилась значительного карьерного роста, но захотелось, чтобы работа, которая занимает 70% нашей ежедневной жизни, захватывала, чтобы "глаза горели" от энтузиазма, чтобы каждый день был не зря. И я нашла такую работу там, где не представляла и не искала, – в школе.

Школа № 2073 в Москве, где я второй год преподаю английский и французский языки, была первой, куда меня пригласили на собеседование. Директор сказала, что потенциал учителя виден сразу, и мотивацию не скрыть, поэтому после двух встреч мне сделали предложение о работе. Работа в школе для меня – это возможность передать свои знания и умения, жизненный опыт и эрудицию детям. Это ответственность за будущее подрастающего поколения. Мне лично очень важно, каким оно вырастет в нашей стране. Если говорить о ежедневной работе, то школа – это настоящая, большая, не всегда дружная, но эмоциональная семья, где радуешься за успехи школьников, расстраиваешься за неудачи и промахи, "ломаешь голову", как сделать так, чтобы поездка в музей, квест, фестиваль запомнились, чтобы дети, а вместе с ними родители искренне делились впечатлениями от полученных знаний, чтобы 45 минут урока пролетали в захватывающей дискуссии и в постоянном интересе всех 30 пар глаз! Постоянное чувство, что ты нужен и важен, желание совершенствоваться каждый день, ощущение, что с детскими проблемами, заботами, переживаниями ты всегда молод душой, не в этом ли смысл жизни?! Не это ли Формула счастья?

Что радует, так это то, что многое изменилось с тех пор, когда училась я (а я успела побыть октябренком): появилось более трепетное отношение к здоровью детей, использованию физического труда, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, социализация "особенных" детей, интерактивное обучение, огромное количество конкурсов, чемпионатов, проводимых Департаментом образования, World skills, мастер-классы, дополнительное образование, ГТО, профориентационные компетенции для старшей школы – все, чтобы ребенок смог по-настоящему найти себя в будущей профессии. Современный московский учитель может постоянно повышать квалификацию, ходить на курсы, обратиться за помощью в методический центр. И самое важное – учителя уважают. И мне бы хотелось, чтобы так было и дальше, какие бы изменения ни претерпевала сфера образования. Хочется, чтобы обучение в школе не превращалось в сферу услуг, потому что это многогранный познавательный и воспитательный процесс, от которого зависит психическое здоровье нас и наших детей.



Ирина Кораблева Учитель английского и французского языков К сожалению, есть родители, которые считают обучение в школе односторонним процессом, иными словами, 100% успеваемости ребенка, по их мнению, зависит только от компетенции учителя, от программы или выбранного учебника.

"Они полагают, что им не нужно участвовать в образовательном, а главное, в воспитательном процессе, – говорит Ирина. – Это в корне неверно. Не всех удается переубедить. Есть обучающиеся, которые считают, что в учителя идут неудачники, те, кто не смог устроиться в жизни. Но все же больше тех, кто ценит наш труд, относится с уважением и трепетом, а для многих авторитет учителя в итоге превращается в желание выбрать это своей профессией и призванием в жизни.

Это возможно, если учитель – это добрый старший наставник с активной жизненной позицией, с отличным чувством юмора, жизненным опытом и эрудицией, с позитивным мышлением, умеет слышать, слушать и объяснять, который не боится рисковать и добивается результата в реализации самых смелых идей, способный подать личный пример, увлечь ученика и стать другом.

Рабочий день учителя не ограничивается уроками. Это образ жизни. Формально в нашей школе уроки начинаются в 8:30, заканчиваются в 15:25. Это период жесткого цейтнота для классного руководителя, так как на переменах надо решить очень много вопросов, а еще всегда приходят дети поделиться грустью и радостью. В теплое время года, на переменах или до занятий проходят физкультминутки, прогулки на улице или подвижные игры. После уроков – решения организационных вопросов, совещания по проблемным ситуациям, заполнения или дополнения электронного журнала, корректировка планов урока, подготовки по расписанию на завтра, проверка тетрадей, выставление отметок, проведение занятий по творческим объединениям (кружкам). Жаль, что в сутках всего 24 часа, а столько бы можно было еще успеть! И еще жаль, что много конкурсов и олимпиад, а также курсов для педагогов проходят в центре Москвы, от нашей школы это 70-80 километров, на общественном транспорте это два с половиной часа в одну сторону: не везде удается поучаствовать самим и с детьми.



Ирина Кораблева Учитель английского и французского языков Я люблю эту профессию за постоянный драйв, за открытия, которые делаю каждый день.

Главным для меня стало то, сколько разных сфер соединяет в себе это дело! Я никогда не думала, насколько это творческая профессия. Ты немного режиссер и актер, наставник и психолог, и школа – это лучшее место, где можно нести творчество людям, где можно работать с душой и самоотдачей и получать от этого удовольствие.



Екатерина Рукавчиникова, Дарья Нещадим

