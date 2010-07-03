Лицеисты МИФИ создали кроссовки-навигаторы

20:10
20:10
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Фото: depositphotos/BrianAJackson
Ученики Университетского лицея № 1523 предуниверситария Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) создали кроссовки, которые подсказывают владельцу, куда нужно повернуть. Они также считают шаги и затраченные калории, сообщает РИА Новости.
"Мы разработали электронный модуль, который синхронизируется со специальным мобильным приложением через Bluetooth и получает информацию о заданном маршруте. Он выполняет все необходимые функции, не мешая ходьбе, и может крепиться на шнурках обычных кроссовок. Пользователю достаточно всего один раз достать телефон, после чего его можно убрать и спокойно наслаждаться прогулкой. Помимо навигации, система также подсчитывает пройденное расстояние, количество шагов и сожженных калорий. Эту информацию можно просмотреть в мобильном приложении", – пояснили авторы проекта BiGiPiS Александр Пинчук и Максим Левкин, передает пресс-служба вуза.
Принцип действия кроссовок прост: когда вы подходите к повороту направо, вибрирует правый кроссовок, а когда нужно повернуть налево – левый.
Команда планирует продолжить развитие проекта BiGiPiS. Разработчики отметили, что такие кроссовки могут в будущем сравняться по востребованности с "умными" часами.
Заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов отметил, что ученики лицея и раньше создавали интересные изобретения. Например, в 2018 году они разработали многофункциональную систему ориентирования для слабовидящих и выиграли с ней международный детский конкурс инженерных команд и приняли участие в крупнейшем международном конкурсе Intel ISEF. "Сейчас эти ребята учатся у нас на первом курсе, что говорит о высоком уровне наших абитуриентов", – сказал Климов.
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