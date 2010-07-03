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Москва 24

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Наука

18:10

Российские ученые создали мобильный очиститель для воды

наука общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты Томского политехнического университета разработали мобильные экономичные водоочистные комплексы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Уникальная технология позволяет значительно сократить потребление электроэнергии и воды, поскольку комплексы могут адаптироваться к воде с самыми разными загрязнителями. По словам разработчиков, благодаря изобретению чистой питьевой водой удастся обеспечить самые отделенные населенные пункты страны.

Комплекс представляет собой бокс площадью 24 квадратных метра. Устройство оснащено системой дистанционного контроля.

Ранее искусственный интеллект, разработанный томскими учеными, обнаружил в фильме "Джокер" заимствования из картины "V – значит вендетта". Изначально специалисты разработали искусственный интеллект для выявления плагиата в докторских диссертациях, различных научных работах и патентах. Однако в ходе экспериментов выявили совпадения в произведениях мировой художественной литературы и кинематографии.

Искусственный интеллект также выявлял совпадения в сюжетных линиях "Игры Престолов" и "Звездных войн", в "Фантастических тварях" и советского фильма "Гостья из будущего".

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