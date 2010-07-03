В России создали робота-двойника Эйнштейна

Фото: пресс-служба Promobot
Российские разработчики создали человекоподобного робота с внешностью основателя современной теоретической физики Альберта Эйнштейна.
Он может двигать бровями, губами, шеей, а также поддерживает разговор. Лицо андроида воспроизводит более 600 вариантов микромимики.
Робот знает девять языков, в том числе русский и арабский. Специалисты разработали нейросеть на основе высказываний ученого, чтобы смоделировать речь андроида.
"Мы можем построить лингвистическую модель на основе популярных фраз конкретного человека – робот будет общаться и отвечать на вопросы с помощью частых выражений "оригинала ", используя определенный контекст знаний этого человека", – рассказали в компании-разработчике.
Робототехники также представили двойника актера и предпринимателя Арнольда Шварценеггера.
Эксперты Российской академии народного хозяйства считают, что компетенции 45,5 процента работников в России к 2030 году окажутся невостребованными из-за "рисков цифровизации и автоматизации". Без работы могут остаться 20,1 млн человек. Таким специалистам придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться.
Американские ученые недавно создали киберпчелу. Робот весит 259 миллиграммов, то есть лишь вдвое больше прототипа. По словам ученых, главная сложность состояла в том, чтобы научить маленькую машину летать без использования энергии извне. Любая, даже самая крошечная батарейка значительно увеличила бы вес аппарата. По этой причине робот-пчела устроена таким образом, чтобы самостоятельно восстанавливать энергию при помощи встроенных солнечных батарей.
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