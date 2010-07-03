Ученые создали киберпчелу с солнечной батареей

Американские ученые создали киберпчелу, сообщает "Мир 24".

Как уточнили сотрудники Гарвардского университета, созданное ими кибернасекомое весит 259 миллиграммов, то есть лишь вдвое больше настоящей пчелы.

По словам ученых, главная сложность состояла в том, чтобы научить маленькую машину летать без использования энергии извне. Любая, даже самая крошечная батарейка значительно увеличила бы вес аппарата, пояснили разработчики. По этой причине робот-пчела устроена таким образом, чтобы самостоятельно восстанавливать энергию при помощи встроенных солнечных батарей.

Как рассказали исследователи, киберпчела может летать, как и ее живые собратья. Это открывает дорогу в эпоху миниатюрных роботов, считают ученые.

Ранее швейцарские ученые с помощью искусственного интеллекта впервые создали геном живого организма. Получившийся искусственный геном Caulobacter ethensis-2.0 представляет собой непрерывную молекулу ДНК. Пока она далека от живого функционального организма, но не исключено, что в будущем это позволит создать синтетические формы жизни, подчеркнули исследователи.