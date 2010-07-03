Израильские ученые напечатали живое сердце на 3D-принтере

Исследователи из Тель-Авивского университета впервые в мире напечатали живое сердце из человеческой ткани в формате 3D. Об этом сообщает пресс-служба университета, передает РИА Новости.

"В понедельник профессор Тал Двир, руководитель лаборатории в Тель-Авивском университете, представил процесс использования 3D-принтера вместе с тканями человека, взятыми у пациента, чтобы напечатать живое пульсирующее сердце, совершив тем самым глобальный прорыв в медицине", – сообщили в университете.

В рамках эксперимента были "распечатаны" десятки сердец. Их пересадят животным, чтобы проверить функциональность органа. Размер сердца составляет около 2,5 сантиметра, примерно как у кролика. Одно такое сердце печаталось больше трех часов.

Ученые заявили, что это исследование открывает дорогу к медицине будущего. В ближайшие 10 лет будет возможно с помощью тканей и клеток человека создать для пересадки любой орган, персонифицированный под каждого пациента.

Ранее сообщалось, что российская компания "2050.Аддитивные технологии" начала создавать в Москве первую отечественную 3D-фабрику по изготовлению деталей для локомотивов и предприятий транспортного машиностроения.