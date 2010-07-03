Детали для локомотивов напечатают на 3D-фабрике

Российская компания "2050.Аддитивные технологии" ("2050.АТ") начала создавать в Москве первую отечественную 3D-фабрику по изготовлению деталей для локомотивов и предприятий транспортного машиностроения, сообщает пресс-служба группы компаний "2050.digital".
Фабрика появится на базе бывшего московского завода "Кристалл", где уже установили девять 3D-принтеров. В первом полугодии 2019 года здесь должны разместиться от 40 до 50 принтеров, печатающих изделия по технологии FDM (послойное наращивание изделия из расплавленной пластиковой нити).
Сейчас можно печатать несколько сотен деталей – от кнопок, ручек, держателей, втулок и креплений до уникальных элементов интерьера кабины локомотива. Это и металлические изделия: компания уже опробовала производство такой детали на 3D-принтере.
В декабре на Международной космической станции начался эксперимент, предполагающий печать живых тканей на 3D-биопринтере. К эксперименту приступил российский космонавт Олег Кононенко.
Биопринтер "Орган.Авт" разработали российские специалисты. Он позволит создавать живые микроорганы и ткани в космической лаборатории. Предполагается, что прибор будут использовать на МКС в течение пяти лет.
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