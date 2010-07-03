Геном живого организма впервые создал компьютер

Швейцарские ученые с помощью искусственного интеллекта впервые создали геном живого организма, сообщает сайт "Мир 24".

Геном, получивший название Caulobacter ethensis-2.0, создан путем очистки и упрощения кода бактерии Caulobacter crescentus.

Первые шаги в этом направлении были сделаны еще 10 лет назад. Сперва команда генетика Крейга Вентера создала первую синтетическую бактерию, взяв за основу ДНК бактерии Mycoplasma mycoides. После геном доработали, чтобы он стал более жизнеспособным.

В последний раз биологи проанализировали ряд комбинаций и разработали алгоритм для определения идеальной последовательности ДНК. Затем они заменили последовательность ДНК в минимальном геноме.

Получившийся позже на компьютере искусственный геном представляет собой непрерывную молекулу ДНК. Пока что она далека от живого функционального организма. Не исключено, что в будущем результат позволит создать синтетические формы жизни.

Ранее американские ученые научились предсказывать дату смерти человека по анализу его крови. Специальное устройство считывает ДНК человека и устанавливает его биологический возраст.