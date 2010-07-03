Время смерти научились предсказывать

Американские ученые узнали, как предсказать дату смерти человека по анализу его крови. Эта технология называется GrimAge, сообщает "Мир 24".
Устройство считывает ДНК человека и устанавливает его биологический возраст. Учитываются также рацион питания и уровень образования человека. Эти сведения позволяют выдать прогноз ожидаемой продолжительности жизни.
Исследователи добавили, что вряд ли запустят разработку в массовое производство, поскольку создавали ее с научными целями, чтобы выяснить больше информации о процессе старения.
Ранее специалисты из Айовского университета пришли к выводу, что риск преждевременной смерти повышается, если в рационе есть жареная пища. По мнению ученых, жареная еда негативно влияет на работу сердца и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Американские ученые обнаружили, что замедлить старение могут белые грибы. В них есть важные антиоксиданты эрготионеин и глутатион. Кроме того, в их составе присутствует витамин D и укрепляющий иммунитет минерал селен.
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