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15:27

Время смерти научились предсказывать

наука общество

15:27

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Фото: depositphotos/pressmaster

Американские ученые узнали, как предсказать дату смерти человека по анализу его крови. Эта технология называется GrimAge, сообщает "Мир 24".

Устройство считывает ДНК человека и устанавливает его биологический возраст. Учитываются также рацион питания и уровень образования человека. Эти сведения позволяют выдать прогноз ожидаемой продолжительности жизни.

Исследователи добавили, что вряд ли запустят разработку в массовое производство, поскольку создавали ее с научными целями, чтобы выяснить больше информации о процессе старения.

Ранее специалисты из Айовского университета пришли к выводу, что риск преждевременной смерти повышается, если в рационе есть жареная пища. По мнению ученых, жареная еда негативно влияет на работу сердца и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Американские ученые обнаружили, что замедлить старение могут белые грибы. В них есть важные антиоксиданты эрготионеин и глутатион. Кроме того, в их составе присутствует витамин D и укрепляющий иммунитет минерал селен.

наука общество

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