Найден замедляющий старение продукт

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В США ученые обнаружили продукт, который может замедлить старение. По словам специалистов, таким позитивным эффектом обладают белые грибы, в которых есть важные антиоксиданты эрготионеин и глутатион, сообщает "Мир 24".

Как пояснили исследователи, при окислении пищи в организме образуются свободные радикалы, или активные молекулы, ускоряющие процесс старения. Они также повышают риск развития сердечных и онкологических заболеваний, болезни Альцгеймера, напомнили эксперты. Противостоять воздействию свободных радикалов помогают антиоксиданты, которые смягчают окислительный стресс, защищая клетки от повреждения.

Ценным источником антиоксидантов являются белые грибы. Кроме того, в их составе присутствует витамин D и укрепляющий иммунитет минерал селен. По словам американских ученых, антиоксиданты содержатся и в других видах грибов, но наиболее высока их концентрация именно в белых грибах.

Ранее ученые из Тринити колледжа в Дублине назвали печальные последствия нехватки витамина D. Они выяснили, что недостаточное количество этого витамина в организме в 75% случаев вызывает депрессию у пожилых людей.