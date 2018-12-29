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29 декабря, 19:34

Ученые объяснили, почему люди переедают

наука еда

29 декабря, 19:34

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Фото: depositphotos/belchonock

Немецкие ученые выяснили причину переедания. О результатах их исследования сообщает интернет-портал EurekAlert.

Они пояснили, что во время приема пищи наш мозг "вознаграждает" нас выбросом гормона дофамина. Этот гормон отвечает за чувство удовлетворения. Такое "вознаграждение" происходит дважды – тогда, когда мы пережевываем пищу, и после ее попадания в желудок.

Во время эксперимента одни из группы добровольцев получили молочный коктейль, другие – безвкусную смесь. В итоге у тех, кто пил молочный коктейль, первый выброс дофамина подавлял второй, и это приводило к увеличению промежутка между ними. Таким образом, чувство насыщения у них притуплялось.

Ранее один из врачей медицинской клиники в Пекине рассказал, как можно сбросить лишний вес, не голодая. По его словам, не нужно употреблять какие-то добавки, предназначенные для этого. Китайская медицина рекомендует удовлетворять потребность в еде на 50–70 процентов и просто больше двигаться.

наука еда

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