Названы повышающие риск преждевременной смерти продукты

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Риск преждевременной смерти повышается, если в рационе присутствует жареная пища. К такому выведу пришли специалисты из Айовского университета, сообщает портал MedicalXpress.

По мнению ученых, жареная еда негативно сказывается на работе сердца и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании, которое проводили специалисты, участвовало более 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Учитывалось питание, физическая активность, индекс массы тела и вредные привычки участниц.

Исследование показало, что у тех, кто регулярно ест жареное, риск преждевременной смерти повышается на восемь процентов.

Ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы в день увеличивает риск на 13 процентов.

В списке опасных продуктов также оказались картофель фри, чипсы и другое.

Ранее стало известно, что американские ученые обнаружили продукт, который может замедлить старение. По словам специалистов, таким позитивным эффектом обладают белые грибы, в которых есть важные антиоксиданты эрготионеин и глутатион. Кроме того, в их составе присутствует витамин D и укрепляющий иммунитет минерал селен.