Российские физики собрали команду роботов-футболистов

В России готовят две высокотехнологичных команды человекоподобных роботов-футболистов. Их будут отправлять на международные соревнования, сообщает газета "Известия".
Разработчики намерены создать сильнейшую в мире роботическую команду. Роботов создали ученые лаборатории волновых процессов и систем управления Московского физико-технического института (МФТИ). Проект финансово поддерживал выпускник физтеха, бизнесмен Азер Бабаев.
В МФТИ сейчас готовятся к чемпионату мира две команды роботов. Каждая из них состоит из самых передовых андроидов-футболистов.
Первая команда – это готовые автономные программируемые человекоподобные роботы NAO (разработаны французской компанией Aldebaran Robotics). Вторая команда сформирована из роботов другого типа. Они также французской сборки, но требуют дополнительной доработки.
В лаборатории задействованы студенты и аспиранты. Они программируют этих роботов так, чтобы они могли полноценно играть в футбол: взаимодействовать друг с другом на поле без участия человека, пасовать, следить за мячом, забивать голы, выстраивать стратегию игры.
В дальнейшем роботов будут конструировать в МФТИ. Отработанные на робофутболе методики будут внедрять также для решения промышленных задач.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Лиона роботы стали парковать машины. Работают они пока в тестовом режиме.
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