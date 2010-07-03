Роботам доверили парковку автомобилей в аэропорту Лиона

В аэропорту французского Лиона машины теперь паркуют роботы. Работают они пока в тестовом режиме, сообщает телеканал Москва 24.

Робот забирает автомобиль, оставленный владельцем в боксе у въезда в аэропорт, после чего доставляет его на специальной платформе на парковку. Машину поставят обратно, когда хозяин вернется из поездки.

Такое использование техники позволяет экономить место для стоянки. Робот может разместить на той же площади в 1,5 раза больше машин, чем водители. Это происходит из-за того, что он ставит автомобили более компактно. Кроме того, система рационально распределяет машины на парковке, зная, когда вернется владелец каждого автомобиля.