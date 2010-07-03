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04:53

Более 20 млн россиян могут потерять работу из-за роботов

общество экономика технологии

04:53

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Фото: depositphotos/sdecoret

Компетенции 45,5 процента работников в России к 2030 году окажутся невостребованными из-за "рисков цифровизации и автоматизации".

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование РАНХиГС, эта оценка касается только формально занятых людей – официально трудоустроенных.

По данным экспертов, без работы могут остаться 20,1 млн человек. Таким работникам придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться.

Отмечается, что роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Также в список включены обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, розничная торговля и добыча полезных ископаемых.

Вероятным решением проблемы аналитики считают введение налога на роботов или переход на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее стало известно, что 65 процентов россиян боятся потерять работу из-за технического прогресса.

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общество экономика технологии

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