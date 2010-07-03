Эксперт предсказал замену продавцов и водителей на роботов

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Футуролог Александр Кононов поделился свои прогнозом относительно скорой замены представителей некоторых профессий на роботов - речь, в частности, идет о водителях и продавцах. Слова эксперта приводит ИА "НСН".

"Не думаю, что некоторые профессии совсем перестанут быть нужными, но тенденция уже реальная", - отметил Кононов, добавив, что наиболее активно внедрять передовые технологии будут представители крупного бизнеса, тогда как малым предприятиям понадобится около 20 лет, чтобы полноценно включиться в процесс. Самой перспективной отраслью для развития искусственного интеллекта футуролог назвал космическую.

Эксперт также подчеркнул, что спрос на новые профессии будет меняться, так что людям придется переквалифицироваться, подстраиваясь под актуальную картину дня. Резюмируя, Кононов обратил внимание на то, что особенно важно в данных условиях - сохранять позитивный настрой.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал, что, по его прогнозам, профессии водителя и продавца практически полностью исчезнут уже через 10 лет из-за внедрения цифровых сервисов. Также замену в лице роботов могут найти охранникам и техническим переводчикам, а вот с работой бухгалтера машина может вполне успешно справляться уже сегодня.