Ученые создают новый тип искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские ученые работают над созданием нового типа искусственного интеллекта – аналога человеческого сознания, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сотрудников Московского физико-технического института.

"Мы предпочитаем говорить не про сознание, а про картину мира – это более правильный с научной точки зрения термин. Наши теоретические работы позволяют связать рассуждения на эту тему с конкретными математическими моделями", – рассказал один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных динамических систем МФТИ Иван Смирнов.

По словам ученого, речь идет о способности не просто отличить один класс предметов от других (как сейчас действуют нейросети), но и ориентироваться в меняющихся условиях, выбирать конкретные решения, прогнозировать развитие ситуации.

Ранее Владимир Путин заявил, что указ о национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта подпишут в ближайшее время. По словам президента, борьба за лидерство в сфере технологий уже стала "полем глобальной конкуренции". Глава государства назвал искусственный интеллект одним из ключевых направлений в технологическом развитии, которое и будет определять будущее мира.

Компания Microsoft назвала Россию лидером по внедрению нейросети. По ее данным, в РФ искусственный интеллект внедряют активнее, чем в США и Европе. Доля российских компаний, которые включили нейросеть в рабочие процессы, составляет 30 процентов. Этот показатель, отмечает Microsoft, является самым высоким среди стран, где проводилось исследование, включая Великобританию, Италию, Нидерланды, Францию, Германию, Швейцарию и США.

