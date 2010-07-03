Эксперт рассказала о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Развитие искусственного интеллекта будет способствовать перепрофилированию в ряде сфер, а также может угрожать низкооплачиваемым рабочим местам, считает директор по анализу данных Афина Каниура. Об этом она заявила в интервью RT на полях ПМЭФ-2019.

По ее мнению, искусственный интеллект будет способствовать возникновению нового поколения профессий и вместе с тем оказывать на компании давление, чтобы они пересмотрели состав и качество своих трудовых ресурсов. Каниура подчеркнула, что работники, которые осознают ценность непрерывного обучения, получат существенное преимущество.

Она пояснила, что если компании будут использовать искусственный интеллект так, чтобы это положительно сказывалось на условиях труда, то никакой необходимости в сокращении рабочих мест не будет. Но при этом низкооплачиваемым рабочим местам грозит опасность, поскольку не будет средств для повышения навыков. В то же время она добавила, что многое зависит от эволюции технологий.

Каниура подчеркнула, что на правительстве лежит огромная ответственность за сохранение рабочих мест, особенно в индустриях, где попавшим в зону риска людям может понадобиться профессиональная переподготовка.

Ранее Владимир Путин призвал развивать технологии искусственного интеллекта, которые помогут принимать быстрые решения и повысят эффективность управления.

Российский лидер напомнил, что борьба за лидерство в сфере технологий уже стала "полем глобальной конкуренции". Путин назвал искусственный интеллект одним из ключевых направлений в технологическом развитии, которое и будет определять будущее мира. Глава государства отметил огромное влияние таких разработок на экономику, производительность труда, эффективность управления, а также на образование, здравоохранение и повседневную жизнь людей.

Компания Microsoft назвала Россию лидером по внедрению нейросети. По ее данным, в РФ искусственный интеллект внедряют активнее, чем в США и Европе. Доля российских компаний, которые включили нейросеть в рабочие процессы, составляет 30%. Этот показатель, отмечает Microsoft, является самым высоким среди стран, где проводилось исследование, включая Великобританию, Италию, Нидерланды, Францию, Германию, Швейцарию и США.