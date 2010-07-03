Компания Microsoft назвала лидером по внедрению нейросети Россию

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Российские компании внедряют искусственный интеллект (ИИ) активнее, чем США и Европа. Об этом говорится в исследовании "Бизнес-лидеры в эпоху искусственного интеллекта", подготовленного Microsoft.

Доля российских компаний, которые включили нейросеть в рабочие процессы, составляет 30 процентов. Этот показатель является самым высоким среди стран, где проводилось исследование: Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ, Швейцария и США.

Средний показатель по этим странам составил 22,3 процента. В опросе принимало участие по 100 руководителей компаний со штатом более 250 сотрудников из каждой страны, передает портал "Мир 24".

Российские руководители оказались более практичными в вопросах применения технологии в бизнесе, назвав среди основных приоритетов использования ИИ постановку правильных целей, разработку идей, определение возможностей рынка и принятие решений.

При этом 73 процента российских руководителей считают, что нейросеть может помочь в управленческой деятельности. 90 процентов готовы учиться, чтобы более эффективно использовать ИИ, тогда как 30 процентов готовы выделять время для адаптации к новым условиям работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова заявил о необходимости разработок в сфере искусственного интеллекта в рамках исследований в российских вузах.