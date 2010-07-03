Компания Microsoft назвала лидером по внедрению нейросети Россию

Российские компании внедряют искусственный интеллект (ИИ) активнее, чем США и Европа. Об этом говорится в исследовании "Бизнес-лидеры в эпоху искусственного интеллекта", подготовленного Microsoft.
Доля российских компаний, которые включили нейросеть в рабочие процессы, составляет 30 процентов. Этот показатель является самым высоким среди стран, где проводилось исследование: Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ, Швейцария и США.
Средний показатель по этим странам составил 22,3 процента. В опросе принимало участие по 100 руководителей компаний со штатом более 250 сотрудников из каждой страны, передает портал "Мир 24".
Российские руководители оказались более практичными в вопросах применения технологии в бизнесе, назвав среди основных приоритетов использования ИИ постановку правильных целей, разработку идей, определение возможностей рынка и принятие решений.
При этом 73 процента российских руководителей считают, что нейросеть может помочь в управленческой деятельности. 90 процентов готовы учиться, чтобы более эффективно использовать ИИ, тогда как 30 процентов готовы выделять время для адаптации к новым условиям работы.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова заявил о необходимости разработок в сфере искусственного интеллекта в рамках исследований в российских вузах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.